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13:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Госохотнадзор намерен лишить 17 нижегородцев права охоты из-за нарушений сроков добычи пернатой дичи

Комитет Госохотнадзора Нижегородской области заявляет о намерении лишить 17 человек права охоты из-за нарушений сроков сроков добычи пернатой дичи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на комитет 12 апреля 2017 года.

По словам руководителя комитета Николая Бондаренко, «когда настоящие охотники только готовятся к весенней охоте на пернатую дичь, некоторые недобросовестные жители региона нарушают сроки и правила охоты. Доказательством этому является число выявленных правонарушений за период с 3 апреля по 9 апреля».

Так, госинспекторы комитета и «Центра охраны животного мира» выявили 32 нарушения правил охоты, из них: в Павловском отделе — 16, Арзамасском отделе — 7, Нижегородском отделе — 7, Лысковском отделе — 2. Было изъято 17 единиц оружия. Всего с начала года выявлено 594 нарушений правил охоты, шесть фактов незаконной охоты и четыре случая ДТП с участием диких животных, изъято 38 единиц оружия.

В 2017 году сезон весенний охоты будет открыт с 15 апреля по 24 апреля в южной части региона и с 22 апреля по 1 мая — в северной. В указанные сроки разрешена охота только на самцов глухарей на току; самцов тетеревов из укрытия; вальдшнепа на вечерней тяге; селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток или чучел уток; гусей из укрытий с использованием чучел или манных гусей. Добыча вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Как сообщалось ранее, количество глухарей в Нижегородской области выросло на 42% в 2016 году по сравнению с 2015 годом, тетеревов — на 10%, рябчиков — на 31%.

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