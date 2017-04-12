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15:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Бюст советскому политику Виталию Воротникову откроют в Воронеже в 3 квартале 2017 года

Памятник появится в Платоновском сквере.

Бюст председателю Совета министров РСФСР Виталию Воротникову откроют в Воронеже в третьем квартале 2017 года, сообщается в постановлении мэрии, опубликованном в среду, 12 апреля. Как и планировалось, памятник появится в Платоновском сквере.

Бюст Воротникову появится в областном центре по инициативе общественной организации «Землячество “Воронежцы”» (Москва) и на основании решения комиссии по культурному наследию при администрации Воронежа. Работы по проектированию, изготовлению и установке бюста, а также благоустройству профинансирует «Землячество “Воронежцы”».

Авторами бюста станут скульпторы Алексей Голубев и Виктор Гриценко, руководить ими будет народный художник России Александр Рукавишникова. Памятник передадут в дар Воронежу, под управление центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».

Решение об установке памятника государственному деятелю, уроженцу Воронежа Виталию Воротникову стало известно в декабре 2016 года. Губернатор Алексей Гордеев поддержал идею об открытии бюста. По словам главы региона, сложно найти людей, которые сравнились бы с Воротниковым по значимости вклада в развитие страны.

Справка РИА «Воронеж»

Виталий Воротников руководил Воронежской областью четыре года — с 1971 по 1975. За недолгое время регион из отстающих по многим показателям выбился в лидеры. За время его работы в Воронежской области ввели в строй два энергоблока Нововоронежской АЭС, завод минудобрений в Россошанском районе, значительно увеличилось производство сельхозпродукции.

После Воронежа был зампредседателя Совета министров РСФСР, послом СССР на Кубе, первым секретарем Краснодарского краевого комитета КПСС, председателем Совета министров СССР, председателем президиума Верховного Совета СССР, членом Верховного Совета СССР.

Воротников четырежды награжден орденом Ленина, трижды — орденом Трудового Красного знамени, Герой Социалистического Труда, кавалер Ордена Отечественной войны I степени, почетный гражданин Воронежа.

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