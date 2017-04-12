Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» раскрыла всю правду о съемках шоу
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Усманов заявил об обмене «усадьбы Медведева» на дом для сестры
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Киев хотел захватить Керченский полуостров в Крыму в 2014 г – СМИ
Место, где Путин может «заварить кашу» - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Максакова показала фото с кладбища в день рождения мужа - СМИ
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15:39 (мск), источник: Volga News

Самарский ледовый дворец ЦСК ВВС закроют на реконструкцию 1 июня

Ледовый дворец ЦСК ВВС в Самаре закроют на реконструкцию 1 июня. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Напомним, преобразования, как отмечают эксперты, позволят улучшить внешний облик здания, сделать его современным и существенно расширить его функционал. В нем на самом высоком уровне можно будет проводить учебно-тренировочные сборы, турниры разного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, художественной и спортивной гимнастике, мини-футболу.

Предусмотрена возможность укладки баскетбольного паркета. Кроме того, на арене вновь можно будет проводить концерты с участием ведущих российских и международных исполнителей. «Эстраду» планируют разместить так, чтобы артисты имели возможность со сцены сразу уходить в гримерные.

Размеры хоккейной площадки установлены в соответствии с требованиями Международной федерации хоккея и КХЛ — 61×30 метров, трибуны смогут вместить 4,3 тыс. зрителей. Появятся разминочный зал для хоккеистов, универсальный спорт­зал и тренажерный зал, а также зал для занятий хорео­графией и раздевалки для всех групп занимающихся.

Ориентировочная стоимость реконструкции самарского ЛДС составит 1,15 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Брокера Алексея Верещагина судят за хищение 30 млн рублей
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Задержан подозреваемый в совершении взрыва перед матчем ЛЧ
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Адвокат рассказал об обострении диабета у Никиты Белых
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Ведущая «Орла и решки» раскрыла всю правду о съемках шоу На встрече со зрителями Регина Тодоренко призналась, что золотой карты не существует
Недвижимость
Эксперты назвали города с самым дешевым съемным жильем
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь