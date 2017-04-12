Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
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Как сообщили в
Зоопарк Екатеринбурга организовал конкурс на имена для новорожденных львят. Самые популярные — Тимон и Пумба, однако в День космонавтики жители города предлагают и такие необычные имена, как Космос, Солнце или Луна, сообщили ТАСС в
«Уже сложилась добрая традиция выбирать имена нашим питомцам, учитывая мнение горожан, мы ждем варианты от всех желающих», — сказали в
Сейчас львята постоянно находятся с матерью, питаются молоком, от мяса они пока отказываются. «В основном в течение дня они кушают, спят, играют друг с другом и с маминым хвостом», — добавили в