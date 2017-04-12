Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам

Зоопарк Екатеринбурга организовал конкурс на имена для новорожденных львят. Самые популярные — Тимон и Пумба, однако в День космонавтики жители города предлагают и такие необычные имена, как Космос, Солнце или Луна, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

«Уже сложилась добрая традиция выбирать имена нашим питомцам, учитывая мнение горожан, мы ждем варианты от всех желающих», — сказали в пресс-службе.