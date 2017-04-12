«Симфоническая ночь-2017» пройдет в Уфе в июне

Концерты классической музыки в формате open air проводятся в башкирской столице уже несколько лет, год от год собирая все большее количество зрителей.

Впервые концерт классической музыки под открытым небом горожане смогли услышать в 2013 году, когда Национальный симфонический оркестр республики получил Грант Главы республики на реализацию необычного для башкирской столицы культурного проекта.

С тех пор «Симфонические ночи» проводятся в Уфе ежегодно. Причем, в 2015 и 2016 годах проект получил поддержку в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».