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14:25 (мск), источник: Комсомольская правда

«Симфоническая ночь-2017» пройдет в Уфе в июне

Полюбившийся горожанам классический опен-эйр вновь соберет зрителей на склоне реки Белой.

Концерты классической музыки в формате open air проводятся в башкирской столице уже несколько лет, год от год собирая все большее количество зрителей.

Впервые концерт классической музыки под открытым небом горожане смогли услышать в 2013 году, когда Национальный симфонический оркестр республики получил Грант Главы республики на реализацию необычного для башкирской столицы культурного проекта.

С тех пор «Симфонические ночи» проводятся в Уфе ежегодно. Причем, в 2015 и 2016 годах проект получил поддержку в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».

В этом году «Симфоническая ночь» вновь пройдет в Уфимском амфитеатре за «Конгресс-холлом» (ул. Заки Валиди, 2). Уже определена и дата — 13 июня. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» журналистам сообщил главный дирижер Национального симфонического оркестр Раушан Якупов. А вот состав участников и программа «Симфонической ночи-2017» пока окончательно не сформирована.

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