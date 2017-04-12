В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что 13 апреля по региону ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, местами пройдет небольшой дождь.

На отдельных участках автодорог ночью и утром видимость затруднит туман. По данным синоптиков, температура воздуха ночью составит -1,+4, в горных районах до -7 градусов, днем потеплеет до +6,+11 градусов.

В связи с сильными порывами ветра спасатели рекомендуют избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами.

«Пешеходы, будьте аккуратны на улице и при переходе проезжей части дорог. Водителям просьба снизить скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — обратились к гражданам в ведомстве.

В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире необходимо обесточить все бытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.