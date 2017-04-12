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15:35 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Жителям Ростова-на-Дону представили эскизы проекта благоустройства левого берега Дона

Администрация Ростова опубликовала эскизы проекта благоустройства левобережной зоны города, которую планируется обустроить к ЧМ-2018.

Соответствующие эскизы представлены на сервисе «Активный Ростовчанин». Жителям города предлагается принять участие в обсуждении эскизных проектов, выразить свое мнение или предложения. Это можно сделать в комментариях к публикации или в письме на электронную почту отдела благоустройства департамента ЖКХ и энергетики.

Как сообщали Юга.ру, ранее власти Ростова утвердили визуальную концепцию по преображению левобережной части города в рамках подготовки к ЧМ-2018. Согласно ей в левобережной части Ростова появится шесть тематических зон: спортивно-парковая, пешеходная, зона объектов общественного питания, спортивно-рекреационная и 2 транзитные зоны.

К чемпионату мира по футболу 2018 года также будет реконструирована пляжная зона левобережной части города. Сообщалось, что из резервного фонда бюджета Ростовской области направят 23,5 млн рублей на закупку спецтехники для благоустройства левого берега Дона.

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