Парки в Петербурге сушат под дождём и снегом
Испортившаяся погода не помешала планам Смольного: несмотря на дождь и мокрый снег, в Петербурге 12 апреля продолжают готовить к весне городские зелёные зоны.
Испортившаяся погода не помешала планам Смольного: несмотря на дождь и мокрый снег, в Петербурге 12 апреля продолжают готовить к весне городские зелёные зоны.
Фотокорреспондент «Фонтанки» обратил внимание на машину Водоканала у водоёма в Таврическом саду и большой рукав, который протянули из парка за дворцом. В
Как сообщили в комитете по благоустройству, подготовку зелёных зон к весенним прогулкам в этом году начали на десять дней раньше срока. Такое решение приняли, потому что в Петербурге быстро потеплело, и дорожки сильно пропитались влагой. Прогулки в это время могли привести к нарушению грунта.
С 20 марта закрыли Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад
В отсутствие горожан садовники не только избавляются от лишней влаги, но и красят скамейки, приводят в порядок урны и, если требуется, посыпают дорожки.
На выполнение этих традиционных весенних работ у специалистов было чуть больше двадцати дней. Однако с сегодняшнего дня погода резко испортилась. И главный синоптик Петербурга предупредил, что дальше будет только хуже. По регламенту, просушку могут проводить до 1 мая, однако обычно за