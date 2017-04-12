Парки в Петербурге сушат под дождём и снегом

Фотокорреспондент «Фонтанки» обратил внимание на машину Водоканала у водоёма в Таврическом саду и большой рукав, который протянули из парка за дворцом. В пресс-службе предприятия пояснили, что таким образом помогают городу сушить парки и сады после зимы. Между тем сегодня в Северной столице всего один градус тепла, а к ночи столбик термометра и вовсе уйдёт в минус. Такая погода сопровождается промозглым ветром и дождём.

Как сообщили в комитете по благоустройству, подготовку зелёных зон к весенним прогулкам в этом году начали на десять дней раньше срока. Такое решение приняли, потому что в Петербурге быстро потеплело, и дорожки сильно пропитались влагой. Прогулки в это время могли привести к нарушению грунта.

С 20 марта закрыли Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе. Немногим позже — Никольский сад в Адмиралтейском районе, Лопухинский сад в Петроградском районе и Городской сад в Колпино.

В отсутствие горожан садовники не только избавляются от лишней влаги, но и красят скамейки, приводят в порядок урны и, если требуется, посыпают дорожки.