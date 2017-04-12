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18:47 (мск), источник: Фонтанка

Парки в Петербурге сушат под дождём и снегом

Испортившаяся погода не помешала планам Смольного: несмотря на дождь и мокрый снег, в Петербурге 12 апреля продолжают готовить к весне городские зелёные зоны.

Источник: Фонтанка

Фотокорреспондент «Фонтанки» обратил внимание на машину Водоканала у водоёма в Таврическом саду и большой рукав, который протянули из парка за дворцом. В пресс-службе предприятия пояснили, что таким образом помогают городу сушить парки и сады после зимы. Между тем сегодня в Северной столице всего один градус тепла, а к ночи столбик термометра и вовсе уйдёт в минус. Такая погода сопровождается промозглым ветром и дождём.

Источник: Фонтанка
Источник: Фонтанка

Как сообщили в комитете по благоустройству, подготовку зелёных зон к весенним прогулкам в этом году начали на десять дней раньше срока. Такое решение приняли, потому что в Петербурге быстро потеплело, и дорожки сильно пропитались влагой. Прогулки в это время могли привести к нарушению грунта.

Источник: Фонтанка
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С 20 марта закрыли Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе. Немногим позже — Никольский сад в Адмиралтейском районе, Лопухинский сад в Петроградском районе и Городской сад в Колпино.

В отсутствие горожан садовники не только избавляются от лишней влаги, но и красят скамейки, приводят в порядок урны и, если требуется, посыпают дорожки.

На выполнение этих традиционных весенних работ у специалистов было чуть больше двадцати дней. Однако с сегодняшнего дня погода резко испортилась. И главный синоптик Петербурга предупредил, что дальше будет только хуже. По регламенту, просушку могут проводить до 1 мая, однако обычно за две-три недели зелёные зоны приходят в нормативное состояние. Судя по тому, что до следующей недели потепления не предвидится, уже успевшие подсохнуть дорожки вымокнут снова, и парки вряд ли откроют раньше срока, даже несмотря на помощь городских предприятий.

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