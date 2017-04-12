«Заповедное Прибайкалье» выпустило конфеты в виде экскрементов диких животных

Иркутские кондитеры изготовили конфеты в виде экскрементов животных и птиц, живущих в сибирской тайге — изюбря, лося, зайца, глухаря и других. Такой необычный заказ они получили от ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», которое таким образом решило удивить своих сотрудников. Чтобы сладости получились действительно похожими на помет, кондитеры изучали архивные снимки и работали с образцами. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Это была первоапрельская шутка. Идея с розыгрышем появилась во время рабочего совещания, когда сотрудники заповедника обсуждали сувенирную продукцию. Этим мы хотели показать кто живет на заповедных территориях и какие особенности у них есть. После знакомства с новым сувениром любой человек сможет безошибочно определить, кто из обитателей Прибайкальского национального парка или Байкало-Ленского заповедника прошел по тропе до него», — отметили в пресс-службе.

Шоколадки сделали ограниченной серией. В качестве сувенира на 1 апреля сотрудникам учреждения.