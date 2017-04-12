Более 130 крымских пляжей уже готовы к сезону
Более 130 крымских пляжей общего пользования уже прошли конкурсную процедуру на благоустройство. Об этом сообщила
Более 130 крымских пляжей общего пользования уже прошли конкурсную процедуру на благоустройство. Об этом сообщила
По словам первого заместителя министра курортов и туризма Республики Крым Игоря Котляра, в прошлом году функционировало 243 пляжа общего пользования, а в этом году планируется увеличить их количество до 350. Все они будут общедоступными. Все пляжи, которые разыгрываются по договорам благоустройства, имеют свободный доступ. Но если турист захочет получить определенные услуги и воспользоваться пляжным инвентарем, тогда он должен будет оплатить эти услуги, — подчеркнул И. Котляр. Также он сообщил, что определены «излишки пляжных территорий», находящихся в пользовании коллективных средств размещения. Министерством проведена работа по инвентаризации, выявлены излишки пляжных карт, которые закреплены за