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15:09 (мск), источник: Крым Press

Более 130 крымских пляжей уже готовы к сезону

Более 130 крымских пляжей общего пользования уже прошли конкурсную процедуру на благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

По словам первого заместителя министра курортов и туризма Республики Крым Игоря Котляра, в прошлом году функционировало 243 пляжа общего пользования, а в этом году планируется увеличить их количество до 350. Все они будут общедоступными. Все пляжи, которые разыгрываются по договорам благоустройства, имеют свободный доступ. Но если турист захочет получить определенные услуги и воспользоваться пляжным инвентарем, тогда он должен будет оплатить эти услуги, — подчеркнул И. Котляр. Также он сообщил, что определены «излишки пляжных территорий», находящихся в пользовании коллективных средств размещения. Министерством проведена работа по инвентаризации, выявлены излишки пляжных карт, которые закреплены за санаторно-курортными учреждениями. Муниципальными образованиями будет проведено перераспределение этих пляжных территорий для увеличения количества общедоступных пляжей, — подчеркнул И. Котляр.

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