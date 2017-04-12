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18:21 (мск), источник: АиФ Самара

На время ремонта моста «Южный» дополнительно пущено семь электричек

Опубликован график движения дополнительных поездов Самара — Новокуйбышевская в связи с ремонтными работами в районе моста «Южный».

Для удобства жителей Самары и области в связи с ремонтом Южного моста и путепровода «Аврора», службы Куйбышевской железной дороги, исходя из наличия технических возможностей и пропускных способностей, разработали график движения семи дополнительных пригородных поездов, в соответствии с предложениями ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания», сообщает администрация областного центра.

График движения дополнительных электричек:

— № 6535 — Самара (отправление в 06:40) — Новокуйбышевская (прибытие в 07:06) — по рабочим дням;.

— № 6534 — Новокуйбышевская (отправление в 07:24) — Самара (прибытие в 07:50) — по рабочим дням;.

— № 6537 — Мирная (отправление в 12:01) — Новокуйбышевская (прибытие в 12:53) — ежедневно;.

— № 6542 — Новокуйбышевская (отправление в 17:14) — Самара (прибытие в 17:40) — ежедневно;.

— № 6540 — Новокуйбышевская (отправление в 15:40) — Самара (прибытие в 16:06) — по рабочим дням;.

— № 6539 — Мирная (отправление в 17:05) — Новокуйбышевская (прибытие в 17:57) — по рабочим дням;.

— № 6544 — Новокуйбышевская (отправление в 18:17) — Самара (прибытие в 18:43) — по рабочим дням.

Кроме дополнительных пригородных поездов, рейсы электричек продолжают выполняться по существовавшему ранее расписанию по вокзалу станции Самара (направление на Сызрань) и расписанию электричек по вокзалу станции Новокуйбышевская (направление на Самару).

Уточнить расписание и стоимость билетов можно по телефону справочной службы ОАО «Самарская ППК»: 8 (927) 745 74 57 с 08:00 до 19:30.

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