Новицкий с борта МКС поздравил землян с Днем космонавтики
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции поздравил землян с Днем космонавтики, сообщает БЕЛТА.
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий с борта Международной космической станции поздравил землян с Днем космонавтики, сообщает БЕЛТА.
«Космические исследования — это настоящий локомотив развития земной цивилизации. Каждый год совершенствуются
Олег Новицкий отметил, что сегодня праздник всех, кто любит космос и мечтает о покорении Вселенной. «Просто подними голову — и звезды станут ближе!» — обратился космонавт с борта МКС.
По инициативе Генеральной ассамблеи ООН 12 апреля провозглашено Международным днем полета человека в космос. Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.