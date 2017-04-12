Новицкий с борта МКС поздравил землян с Днем космонавтики

«Космические исследования — это настоящий локомотив развития земной цивилизации. Каждый год совершенствуются ракеты-носители и космические аппараты. Мы проводим все более сложные научные и медико-биологические исследования, — сказал космонавт. — Развивается МКС, появляются новые модули. Человечество движется вперед, и я уверен — недалек тот день, когда мы начнем создавать базы на Луне и на Марсе».

Олег Новицкий отметил, что сегодня праздник всех, кто любит космос и мечтает о покорении Вселенной. «Просто подними голову — и звезды станут ближе!» — обратился космонавт с борта МКС.

По инициативе Генеральной ассамблеи ООН 12 апреля провозглашено Международным днем полета человека в космос. Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.