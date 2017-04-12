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16:16 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцев приглашают на прогулку по «Коммунальной квартире»

(Город Казань KZN.RU, 12 апреля). 25 апреля в Казанской ратуше пройдет моноспектакль «Коммунальная квартира» по мотивам произведений писателей Михаила Зощенко, Даниила Хармса и Михаила Булгакова.

«Квартирный вопрос» в большую литературу ввел Булгаков, добавив его к вечным русским вопросам: «Кто виноват?», «Что делать?» и «Кому на Руси жить хорошо?». Советскими архитекторами проектировались и возводились дома, в которых люди должны были жить коммуной, формируя новый тип человеческих отношений. Но история «решила» по-своему: строили коммунизм, а построили коммуналку.

Автор литературной композиции «Коммунальная квартира» Николай Чайка предложит гостям вечера прогуляться по произведениям знаменитых русских писателей, заглянуть в темные уголки коммунальной квартиры и понаблюдать за ее обитателями, раскрывая их секреты и приоткрывая занавесу душ.

Начало моноспектакля в 18.30, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Информация о билетах доступна по телефону: (843) 238−38−57 (галерея «Окно»).

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