Казанцев приглашают на прогулку по «Коммунальной квартире»

«Квартирный вопрос» в большую литературу ввел Булгаков, добавив его к вечным русским вопросам: «Кто виноват?», «Что делать?» и «Кому на Руси жить хорошо?». Советскими архитекторами проектировались и возводились дома, в которых люди должны были жить коммуной, формируя новый тип человеческих отношений. Но история «решила» по-своему: строили коммунизм, а построили коммуналку.

Автор литературной композиции «Коммунальная квартира» Николай Чайка предложит гостям вечера прогуляться по произведениям знаменитых русских писателей, заглянуть в темные уголки коммунальной квартиры и понаблюдать за ее обитателями, раскрывая их секреты и приоткрывая занавесу душ.