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15:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

В День космонавтики возле ЮУрГУ приземлилась живая ракета

В акции приняли участие около 300 человек.

Студенты ЮУрГУ отметили День космонавтики масштабным флешмобом — несколько сотен человек выстроились в изображение ракеты, сообщают в пресс-службе вуза.

«В празднике участвовали около 300 человек, в основном студенты, также к нам присоединялись школьники и просто прохожие», — рассказал один из организаторов флешмоба Георгий Чешко.

Акция началась в полдень 12 апреля перед главным корпусом университета и была призвана напомнить не только о годовщине полёта Юрия Гагарина, но и о значимой для студентов дате — дне создания аэрокосмического факультета.

Напомним, однажды в Челябинске уже составляли гигантскую ракету: изображение космического корабля из машин появилось на площади Революции.

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