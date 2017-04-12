В День космонавтики возле ЮУрГУ приземлилась живая ракета

Студенты ЮУрГУ отметили День космонавтики масштабным флешмобом — несколько сотен человек выстроились в изображение ракеты, сообщают в пресс-службе вуза.

«В празднике участвовали около 300 человек, в основном студенты, также к нам присоединялись школьники и просто прохожие», — рассказал один из организаторов флешмоба Георгий Чешко.

Акция началась в полдень 12 апреля перед главным корпусом университета и была призвана напомнить не только о годовщине полёта Юрия Гагарина, но и о значимой для студентов дате — дне создания аэрокосмического факультета.

Напомним, однажды в Челябинске уже составляли гигантскую ракету: изображение космического корабля из машин появилось на площади Революции.