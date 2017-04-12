В реке Дёма начал подниматься уровень воды

Уровень реки Белой сейчас минус 63 см, а Уфы в районе Шакши составил 120.

Как сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, пик паводка ожидается в начале мая, а вскрытие всех рек — во второй декаде апреля.

Затопление ожидается в том случае, если уровень воды поднимется выше 700 сантиметров. В настоящее время в интернете работает сайт «Паводок 2.0». На портале можно следить за состоянием водоемов в Башкортостане.

В ближайшее время на интерактивной карте появятся стационарные гидропосты, социальные объекты и пункты временного размещения.