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15:41 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В реке Дёма начал подниматься уровень воды

По данным Башгидрометцентра, сегодня у деревни Бочкарево, под Уфой, он составил 201 см. Это на 15 больше, чем сутками ранее.

Источник: ГТРК Башкортостан

Уровень реки Белой сейчас минус 63 см, а Уфы в районе Шакши составил 120.

Как сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, пик паводка ожидается в начале мая, а вскрытие всех рек — во второй декаде апреля.

Затопление ожидается в том случае, если уровень воды поднимется выше 700 сантиметров. В настоящее время в интернете работает сайт «Паводок 2.0». На портале можно следить за состоянием водоемов в Башкортостане.

В ближайшее время на интерактивной карте появятся стационарные гидропосты, социальные объекты и пункты временного размещения.

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