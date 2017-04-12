В Башкирии студенты колледжа жили в общежитии без тепла и горячей воды

Так, в комнатах в общежитий образовательных учреждений площадью 20 кв. м проживали по шесть учащихся. В общежитиях филиала Дуванского многопрофильного колледжа в Мечетлинском районе студенты и вовсе были лишены элементарных бытовых условий: не было душевых и горячей воды. Кроме того, общежитие в выходные дни не работало, и 36 студентов, среди которых 21 ребенок-сирота, были вынуждены разъезжаться по знакомым. Не соблюдался температурный режим — учащиеся филиала Белебеевского колледжа механизации и электрификации в селе Ермекеево были вынуждены жить в комнатах, температура воздуха в которых в зимний период не превышала 15 градусов. Также выявлены факты использования в образовательном процессе старых учебников, случаи выдачи для совместной работы 2−3 учащимся одного экземпляра учебника.

Не соответствуют образовательные объекты и техническим регламентам. С февраля 2016 года в аварийном состоянии находился спортзал Чишминского филиала Башкирского агропромышленного колледжа. По требованию прокуратуры он закрыт.

Нарушались права учащихся детей-сирот и детей-инвалидов на доступность образования и получение социальной поддержки. 25 детям-сиротам и 16 детям-инвалидам несвоевременно выплачивались социальные стипендии и пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.