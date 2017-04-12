«Росгосцирк» намерен построить цирк в Севастополе

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», проходившей в в формате видеомоста Москва — Симферополь, сообщил директор компании Дмитрий Иванов.

По его словам, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выразил готовность рассмотреть возможность выделения земельного участка для строительства объекта.

«Недавно я был в Севастополе, встречался с Дмитрием Владимировичем Овсянниковым… Буквально вчера за подписью губернатора я получил письмо с готовностью рассмотреть возможность строительства стационарного цирка — это одно из очень важных событий. Я считаю, что в Крыму должен быть стационарный цирк, в Севастополе. Мы сейчас обсуждаем, каким образом это сделать, тем более что площадка под строительство уже существует, она отведена. А дальше мы уже будем при положительном решении работать над проектированием. С учетом специфики и архитектурной тональности всего города это можно сделать очень красиво», — рассказал Иванов.

Как сообщил сайт РИА Новости (Крым), в 2015 году тогдашний директор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев рассказал, что компания проектирует в Ялте здание цирка, которое будет «очень нестандартным».