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15:22 (мск), источник: РИА Крым

«Росгосцирк» намерен построить цирк в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 арп — РИА Новости (Крым). Российская государственная цирковая компания («Росгосцирк») планирует построить в Севастополе цирк.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», проходившей в в формате видеомоста Москва — Симферополь, сообщил директор компании Дмитрий Иванов.

По его словам, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выразил готовность рассмотреть возможность выделения земельного участка для строительства объекта.

«Недавно я был в Севастополе, встречался с Дмитрием Владимировичем Овсянниковым… Буквально вчера за подписью губернатора я получил письмо с готовностью рассмотреть возможность строительства стационарного цирка — это одно из очень важных событий. Я считаю, что в Крыму должен быть стационарный цирк, в Севастополе. Мы сейчас обсуждаем, каким образом это сделать, тем более что площадка под строительство уже существует, она отведена. А дальше мы уже будем при положительном решении работать над проектированием. С учетом специфики и архитектурной тональности всего города это можно сделать очень красиво», — рассказал Иванов.

Как сообщил сайт РИА Новости (Крым), в 2015 году тогдашний директор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев рассказал, что компания проектирует в Ялте здание цирка, которое будет «очень нестандартным».

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