В Самарской области выберут лучшего студента 2017 года

Узнать о тонкостях проведения конкурса и необходимых для победы моментах, смогут представители образовательных организаций региона на рабочем совещании, посвященном областному конкурсу по присуждению Премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года-2017». Оно пройдет 13 апреля в 14:00 в конференц-зале Самарского Дома молодежи (проспект Ленина, 3).

На встрече исполнительная дирекция конкурса — Самарский Дом молодежи, и представители практически всех образовательных организаций области обсудят план реализации конкурса и подготовку студентов к участию в одном из самых масштабных и долгожданных мероприятий года.

Подать заявку на участие можно до 12 мая, для этого студентам необходимо собрать портфолио своих достижений, принести его в Самарский Дом молодежи и отправить электронный вариант на почту studentgoda63@gmail.com.

Стать участником могут студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих организаций и объединений, молодежных организаций, за плечами которых уже есть достижения в различных областях научной, общественной, профессиональной деятельности.

Оценивать участников будет профессиональное жюри, в состав которого войдут представители различных сфер жизни региона — деятели творческой и научной отрасли, лидеры сферы образования и представители органов власти.