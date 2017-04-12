В Самарской области выберут лучшего студента 2017 года
В Самарской области стартовал прием заявок на участие в одном из самых престижных конкурсов, посвященных достижениям студенчества.
В Самарской области стартовал прием заявок на участие в одном из самых престижных конкурсов, посвященных достижениям студенчества.
Узнать о тонкостях проведения конкурса и необходимых для победы моментах, смогут представители образовательных организаций региона на рабочем совещании, посвященном областному конкурсу по присуждению Премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года-2017». Оно пройдет 13 апреля в 14:00 в
На встрече исполнительная дирекция конкурса — Самарский Дом молодежи, и представители практически всех образовательных организаций области обсудят план реализации конкурса и подготовку студентов к участию в одном из самых масштабных и долгожданных мероприятий года.
Подать заявку на участие можно до 12 мая, для этого студентам необходимо собрать портфолио своих достижений, принести его в Самарский Дом молодежи и отправить электронный вариант на почту studentgoda63@gmail.com.
Стать участником могут студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих организаций и объединений, молодежных организаций, за плечами которых уже есть достижения в различных областях научной, общественной, профессиональной деятельности.
Оценивать участников будет профессиональное жюри, в состав которого войдут представители различных сфер жизни региона — деятели творческой и научной отрасли, лидеры сферы образования и представители органов власти.
В этом году студенты смогут побороться за победу в 12 номинациях, наиболее полно отражающих деятельность молодых людей во время обучения в образовательной организации: «Гран-при “Студент года 2017”»; «Студенческая творческая личность года»; «Студенческий творческий коллектив года»; «Спортсмен года»; «Спортивная команда года»; «Журналист
года»; «Студенческое СМИ года»; «Доброволец года»; «Студенческий лидер вуза»; «Интеллект года»; «Студенческий лидер ссуза» и «Молодой профессионал года», сообщает