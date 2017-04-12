Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области дало рекомендации по приобретению продуктов к Пасхе

Говоря о яйцах, она напомнила, что они бывают диетическими и столовыми. Кроме того, яйца делятся на категории: высшую, отборную, первую, вторую и третью.

«Самые крупные яйца весом свыше 75 г — это высшая категория. Самое мелкое яйцо — яйцо третьей категории, его минимальный вес — 35 г. Диетическим яйцо может быть первые семь дней после того, как оно произведено на свет. Оно маркируется буквой Д, в дальнейшем яйцо переходит в категорию С — столовое. На диетическом яйце обязательно должна стоять дата выработки», — отметила Буркова.

Она подчеркнула, что яйцо можно хранить при температуре −2…+20 градусов. При комнатной температуре диетическое хранится не более семи суток, столовое — не более 25 суток. Существует также категория «яйцо мытое». Срок хранения таких яиц не должен превышать 12 суток. В условиях холодильника, согласно ГОСТу, яйца могут храниться не более 90 суток.

Что касается пищевых красителей для яиц, то, по словам Бурковой, их нужно использовать очень осторожно и строго так, как написано на этикетке.

«Второй основной пасхальный продукт — это кулич. Их лучше покупать в упакованном виде. Если кулич покрыт глазурью, то она должна лежать ровно, без подтеков, пузырей, трещин. Поверхность кулича должна быть сухой. На разрезе он должен мягким, золотисто-желтого цвета. Не допускаются пригорелости, какие-то посторонние прилипания. Кулич — это не скоропортящийся пищевой продукт, сроки хранения у него такие же, как и у любых других хлебобулочных изделий, то есть при комнатной температуре кулич можно хранить в течение семи-десяти дней», — рассказала представитель Роспотребнадзора.

Молочную продукцию, по ее словам, нужно выбирать особенно тщательно.

«Если выбираете творог, нужно смотреть название продукта на торце упаковки, так как законодательство разрешает производить, помимо творога, творожный продукт, где молочные компоненты заменены на немолочные. Это может быть заменитель молочного белка или заменитель молочного жира. Состав заменителя молочного жира — это различные растительные масла — и подсолнечное, и рапсовое масло, часто смесь масел. Встречаются и гидрогенизированные масла, которые опасны для здоровья», — отметила Татьяна Буркова.

«Это же касается и сливочного масла. Есть такой продукт, как масло сливочно-растительное, поэтому можно ошибиться, а такое масло не совсем пригодно для приготовления пасхальных изделий», — подчеркнула она.

Начальник отдела по гигиене питания добавила, что все молочные продукты должны реализовываться только в упакованном виде и храниться в условиях холодильников при температуре не выше +6 градусов.

«Если же вы предпочитаете покупать продукцию у физического лица на рынке, то обязательно должна быть информация о том, что продукт проверен ветеринарной лабораторией, а также информация о наименовании продукта, дате изготовления и адресе изготовителя», — заключила Буркова.

В 2017 году празднование Пасхи пройдет 16 апреля.