Автомобилям будет запрещен въезд на территорию кладбищ

Так, с 20 апреля 2017 года будет ограничен доступ автомобилей на территорию кладбища св. Лазаря по улице Дойна, а с 21 апреля 2017 — на территории остальных кладбищ: центрального (ул. А. Матеевича), католического (ул. Роз, 11), Св. Троицы (Мунчештское шоссе, Скулянка (ул. Кэлэрашь) и Шт. Чобану (ул. Декабристов, 39).