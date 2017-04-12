Учёные выяснили, почему развязываются шнурки

Как сообщает Live Science, чтобы выяснить причины развязывания шнурков, учёные сняли на видеокамеру бег одной из участниц исследования. Происходящее также отслеживали при помощи акселерометра — прибора, измеряющего ускорение.

«Долгое время ничего не происходило. А затем шнурок внезапно развязался — притом очень быстро. Эта скорость нас очень впечатлила, и тогда мы решили выяснить, что же произошло», — пояснил физик Оливер О’Райли.