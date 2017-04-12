Учёные выяснили, почему развязываются шнурки
Физики из Калифорнийского университета выяснили,
Физики из Калифорнийского университета выяснили,
Как сообщает Live Science, чтобы выяснить причины развязывания шнурков, учёные сняли на видеокамеру бег одной из участниц исследования. Происходящее также отслеживали при помощи акселерометра — прибора, измеряющего ускорение.
«Долгое время ничего не происходило. А затем шнурок внезапно развязался — притом очень быстро. Эта скорость нас очень впечатлила, и тогда мы решили выяснить, что же произошло», — пояснил физик Оливер О’Райли.
Оказалось, что ступни ударяются о землю с силой, в семь раз превышающей силу тяжести,