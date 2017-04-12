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15:34 (мск), источник: Publika.md

Учёные выяснили, почему развязываются шнурки

Физики из Калифорнийского университета выяснили, из-за чего развязываются шнурки на ботинках во время ходьбы и бега.

Источник: Publika.md

Как сообщает Live Science, чтобы выяснить причины развязывания шнурков, учёные сняли на видеокамеру бег одной из участниц исследования. Происходящее также отслеживали при помощи акселерометра — прибора, измеряющего ускорение.

«Долгое время ничего не происходило. А затем шнурок внезапно развязался — притом очень быстро. Эта скорость нас очень впечатлила, и тогда мы решили выяснить, что же произошло», — пояснил физик Оливер О’Райли.

Оказалось, что ступни ударяются о землю с силой, в семь раз превышающей силу тяжести, из-за чего со временем узел деформируется и ослабляется. Концы шнурков при этом свободно раскачиваются в воздухе, а в конечном итоге — выскальзывают из уже некрепкого узла, пишет russian.rt.com.

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