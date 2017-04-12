На автоподходах к Крымскому мосту обнаружили древний вал и могильник
При строительстве автомобильных подходов к Керченскому мосту специалисты Института археологии РАН сделали несколько важных находок.
При строительстве автомобильных подходов к Керченскому мосту специалисты Института археологии РАН сделали несколько важных находок.
Перед началом
Как сообщает
Уже открыта обширная площадь этого сооружения, впервые детально изучается его конструкция. Так, археологи раскопали крепиду — подпорную стену вала из земли и камня, а также глубокий ров. Предположительно изучаемый участок вала датируется
На другом участке археологи обследуют древний могильный комплекс, в котором несколько погребений древних воинов, относящихся к разному времени античной истории Боспора. При них найдено оружие — меч и кинжал. Археологические раскопки продлятся еще около двух месяцев.
Строительство автоподхода к Крымскому мосту началось в конце февраля 2017 года. В соответствии с госконтрактом движение на автомобильном подходе откроется в декабре 2018 года. Сейчас на участке протяженностью 8,6 километра задействованы более 100 рабочих и свыше 80 единиц техники. Ранее он обезврежен от мин и снарядов.