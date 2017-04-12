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17:38 (мск), источник: "Российская газета"

На автоподходах к Крымскому мосту обнаружили древний вал и могильник

При строительстве автомобильных подходов к Керченскому мосту специалисты Института археологии РАН сделали несколько важных находок.

Перед началом строительно-монтажных работ на участках будущей автомагистрали археологи пытаются обнаружить остатки памятников истории и архитектуры. Только после тщательного обследования очередной участок передается рабочим. Сейчас раскопки ведутся на площади почти 9000 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба минтранса РК, сейчас археологические исследования проводятся одновременно на нескольких участках. На одном из них специалисты обследуют участок Тиритакского вала — одну из семи оборонительных линий восточной части Боспорского царства. Она тянется от Азовского моря до Керченского пролива на протяжении 20 километров.

Уже открыта обширная площадь этого сооружения, впервые детально изучается его конструкция. Так, археологи раскопали крепиду — подпорную стену вала из земли и камня, а также глубокий ров. Предположительно изучаемый участок вала датируется IV—III вв.еками до нашей эры, о чем свидетельствуют найденные осколки древних амфор.

На другом участке археологи обследуют древний могильный комплекс, в котором несколько погребений древних воинов, относящихся к разному времени античной истории Боспора. При них найдено оружие — меч и кинжал. Археологические раскопки продлятся еще около двух месяцев.

Строительство автоподхода к Крымскому мосту началось в конце февраля 2017 года. В соответствии с госконтрактом движение на автомобильном подходе откроется в декабре 2018 года. Сейчас на участке протяженностью 8,6 километра задействованы более 100 рабочих и свыше 80 единиц техники. Ранее он обезврежен от мин и снарядов.

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