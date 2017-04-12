Военная техника вернулась на смотровые площадки в Волгограде

К этому времени пушки и танки уже вернулись на свои прежние места и стали более доступны для посетителей.

ВДТВ напоминает, что до сегодняшнего дня военная техника была перенесена со смотровых к площади перед музеем в связи с их ремонтом. До этого пушки и танки со времени открытия всегда находились именно на территории со стороны Советской и Наумова. По задумке авторов боевая техника как бы обрамляет здание панорамы и руины мельницы, что придает сооружению завершенный вид.