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16:44 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Военная техника вернулась на смотровые площадки в Волгограде

11 апреля на территории комплекса музея-панорамы «Сталинградская битва» развернулись работы по переносу военной техники с площади перед зданием музея на смотровые площадки со стороны улиц Советской и Наумова.

К этому времени пушки и танки уже вернулись на свои прежние места и стали более доступны для посетителей.

ВДТВ напоминает, что до сегодняшнего дня военная техника была перенесена со смотровых к площади перед музеем в связи с их ремонтом. До этого пушки и танки со времени открытия всегда находились именно на территории со стороны Советской и Наумова. По задумке авторов боевая техника как бы обрамляет здание панорамы и руины мельницы, что придает сооружению завершенный вид.

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