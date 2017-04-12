Южноуральские дороги закрыли для грузовиков

Южноуральские дороги для них закрыты с сегодняшнего дня, 12 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Мера вынужденная. Сейчас, когда снег сошел практически полностью, трассам необходимо хорошо просохнуть. В противном случае, мокрый асфальт, по которому проезжают многотонные грузовики, может превратиться в сплошные ямы и выбоины. Просушка продлится месяц, поясняют в Миндортрансе.

Ограничения не будут распространяться на международные перевозки пассажиров и грузов, на пассажирские перевозки, на транспортировку продуктов, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты.

Под запрет не попадают и перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС, а также машины Минобороны.