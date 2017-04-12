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16:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

11 жителей Южного Урала пострадали от нападений бешеных животных

Ситуация по смертельно опасному заболеванию среди животных в регионе остаётся напряжённой.

Ребёнок, а также ещё 10 жителей Челябинской области подверглись нападениям бешеных животных с начала 2017 года, сообщает заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

По данным специалистов, ситуация с распространением смертельно опасного заболевания среди животных на Южном Урале остаётся напряжённой. За 3 месяца текущего года зарегистрировано 7 случаев бешенства, 2 из них — у непривитых собак.

Всего же от нападений животных с начала года пострадали 2011 южноуральцев.

«Несмотря на ежегодное проведение профилактических вакцинаций, владельцы не спешат прививать своих любимцев, подвергая себя и близких опасности заражения вирусом. Следует напомнить, что бешенство — тяжелое, абсолютно смертельное вирусное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему», — отмечает Лучинина.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о мерах предосторожности: жителям региона рекомендуют избегать контактов с дикими и бездомными животными, при обнаружении их трупов об этом следует немедленно сообщить в ветеринарную службу. Если нападения зверя избежать не удалось, нужно срочно обратиться к медикам, которые назначат необходимый курс антирабического лечения.

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