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16:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде сохранят маршрутку 57к

Власти приняли решение сохранить маршрутку 57к.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, маршрутку ликвидировать не будут, однако, поменяют с 15 апреля схему ее движения.

Так, транспорт будет курсировать через рынок ТЗР, проезжать по улице Таращанцев, проспекту Металлургов, улицам Репина, 39-й Гвардейской, Менделеева, проезжать мимо поста ДПС, Больничного комплекса и завершать свой путь на улице Землячки. Маршрут будет действовать до 2022 года.

Напомним, что прежний маршрут пролегал через остановку 3-я школа, улицы Ополченскую, Еременко, Титова, проспект Металлургов и ЗКО.

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