В Волгограде сохранят маршрутку 57к

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, маршрутку ликвидировать не будут, однако, поменяют с 15 апреля схему ее движения.

Так, транспорт будет курсировать через рынок ТЗР, проезжать по улице Таращанцев, проспекту Металлургов, улицам Репина, 39-й Гвардейской, Менделеева, проезжать мимо поста ДПС, Больничного комплекса и завершать свой путь на улице Землячки. Маршрут будет действовать до 2022 года.

Напомним, что прежний маршрут пролегал через остановку 3-я школа, улицы Ополченскую, Еременко, Титова, проспект Металлургов и ЗКО.