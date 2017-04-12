На Мамоновском шоссе начали сносить незаконные постройки в сосновом лесу

«Люди, несмотря на запрет мэра, продолжают строить дома, хотя знают, что это незаконно. Мы не допустим вырубания леса и постройки там домов», — рассказал зампредседателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Александр Румянцев.

Во время первого рейда демонтировали фундаменты на трёх участках. Работу по остальным объектам продолжат.

Раньше люди даже пни удаляли и выбрасывали их неподалёку. А в последнее время даже и не выкорчёвывали. Красные дубы вырубались диаметром 20−30 сантиметров, — отметил директор МБУ «Городские леса» Юрий Робилко.

Всего в посёлке построено более 50 особняков. Часть из них власти обещали легализовать, признав их собственников обманутыми дольщиками. Однако ещё в январе 2016 года мэр Калининграда Александр Ярошук предупредил жителей о том, чтобы они больше ничего не строили в этом районе.

Как отметили в горадминистрации, после демонтажа всех незаконных строений произведут компенсационные высадки. За время существования посёлка в районе вырубили около 50 тысяч деревьев.

История с заселением этой части города началась в 1993 году, когда товарищество индивидуальных застройщиков «Перспектива-Вест» получило в бессрочное пользование территорию площадью 33 гектара. Распоряжение о выделении земли подписало руководство администрации Калининграда. Однако участки находились в федеральной собственности и относились к лесному фонду, и власти не имели права отдавать их под застройку. Члены кооператива получили разрешения на строительство 74 домов.

В 2007 году товарищество оформило в горадминистрации порубочный билет и получило право на уничтожение самосева ивы, березы, осины и ольхи. Разрешение на вырубку посаженных ранее зелёных насаждений никогда выдавалось.

Активное строительство началось только после 2010 года. Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru члены кооператива, многие просто боялись приступать к работам из-за неясности с документами.

Несколько лет назад горадминистрация обратилась в суд для того, чтобы признать все выданные ранее разрешения незаконными и остановить строительство домов и вырубку леса.