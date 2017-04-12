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16:48 (мск), источник: АиФ Самара

В Пасхальную ночь в Самаре будут организованы дополнительные автобусы

16, 23, 25 апреля, 3 июня и 9 мая общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме.

В Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, в Самаре будут организованы дополнительные автобусы к Покровскому кафедральному собору, Храму во имя апостолов Петра и Павла, Храму в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому собору, сообщает администрация областного центра.

Автобусы будут подаваться к 02:30, когда в соборах закончатся праздничные богослужения.

По информации департамента транспорта в Самаре, в день Пасхи, 16 апреля, а также во время других религиозных праздников — Красная горка 23 апреля, Радоница 25 апреля, Троицкая родительская суббота 3 июня и в День Победы, 9 мая, будут организованы специальные автобусные рейсы к городским кладбищам по следующим маршрутам:

— № 4к — «поселок Управленческий — кладбище «Лесное»;.

— № 27к — «площадь имени Кирова — кладбище «Зубчаниновское»;.

— № 36д — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;.

— № 36ю — «кладбище «Рубежное» — кладбище «Южное»;.

— № 36э — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;.

— № 67к — «поселок Мехзавод — кладбище «Лесное»;.

— № 77д — «Хлебная площадь — кладбище «Южное»;.

— № 77э — «Хлебная площадь — кладбище «Южное».

В связи с ремонтными работами в районе моста «Южный», автобусные маршруты на кладбища «Южное» и «Рубежное», ранее курсировавшие от автостанции «Аврора», будут отправляться с Хлебной площади.

Кроме того, для удобства пассажиров вводится дополнительная остановка для маршрута № 36ю в Куйбышевском районе у железнодорожной платформы «Красный Кряжок».

К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.

Доехать до мест отправления автобусов можно будет на: трамваях №№ 1, 3, 5; троллейбусах №№ 6, 16; автобусах №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295.

В дни массовых перевозок указанные автобусные маршруты будут работать в усиленном режиме. В случае необходимости будет привлечен резервный общественный транспорт.

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