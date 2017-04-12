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16:09 (мск), источник: АиФ Омск

В Омском зоопарке поселился самый крупный грызун в мире

Капибару можно увидеть в Детском эколого-биологическом центре.

Самый крупный в мире грызун поселился в Омском детском зоопарке. Как сообщает сайт организации, зверёк капибара был доставлен в Омск из Новосибирска в компании с самкой суриката. Теперь в Омском зоопарке живут сразу три представителя этого вида. Животные хорошо перенесли дорогу и привыкают к новым условиям.

Что касается Капибары, или водосвинки, как ещё называют этого грызуна, то животное отлично вписалось в компанию других крупных грызунов зоопарка, таких как пака и дикобраз.

Отметим, что по данным «Википедии» Капибара — самый крупный среди современных грызунов. На языке индейцев гуарани слово капибара означает «господин трав».

Длина тела взрослой капибары достигает 1—1,35 м, высота в холке — 50—60 см. Самцы весят 34—63 кг, а самки — 36—65,5 кг. Капибара встречается по берегам разнообразных водоёмов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, восточнее Анд — от Панамы до Уругвая и северо-востока Аргентины.

Увидеть экзотических животных, а также представителей 120 видов животных можно в Детском эколого-биологическом центре на улице Жукова.

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