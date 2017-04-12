В Омском зоопарке поселился самый крупный грызун в мире

Самый крупный в мире грызун поселился в Омском детском зоопарке. Как сообщает сайт организации, зверёк капибара был доставлен в Омск из Новосибирска в компании с самкой суриката. Теперь в Омском зоопарке живут сразу три представителя этого вида. Животные хорошо перенесли дорогу и привыкают к новым условиям.

Что касается Капибары, или водосвинки, как ещё называют этого грызуна, то животное отлично вписалось в компанию других крупных грызунов зоопарка, таких как пака и дикобраз.

Отметим, что по данным «Википедии» Капибара — самый крупный среди современных грызунов. На языке индейцев гуарани слово капибара означает «господин трав».