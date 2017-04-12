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17:37 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму 19 апреля объявят имена победителей туристического «Оскара»

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости (Крым). Торжественная церемония награждения победителей акции в сфере курортов и туризма «Признание года», или, как ее еще называют, «Оскар» для представителей туристической отрасли, пройдет 19 апреля в Алуште под патронатом спикера Госсовета Владимира Константинова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил председатель комитета Госсовета Республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Сбор заявок на участие стартовал 1 января 2017 года. В среду экспертный совет, в состав которого входят депутаты Госсовета, независимые эксперты, представители Торгово-промышленной палаты Республики, Ассоциации курортов Крыма и общественники выбрали победителей в 16 номинациях.

«8 из них — персональные, такие как “Лучший повар”, “Лучший официант”, “Лучшая горничная”. И 8 номинаций для предприятий: “Лучший санаторий”, “Лучший объект малого размещения”, “Лучший дачный комплекс”, “Лучший пляж” и т. д. Победителям будут вручены специально изготовленные статуэтки. В каждой номинации будут подарки от партнеров акции, которые решили помочь в организации этого мероприятия», — уточнил он.

По словам Черняка, больше всего претендентов — порядка 50 — было заявлено в номинациях «Лучший врач санаторно-курортной сферы», «Лучший пляж», «Лучший официант» и «Лучшая здравница». Чиновник выразил уверенность, что акция станет ежегодной, и в дальнейшем увеличит количество номинантов.

«Акция станет ежегодной и будет с каждым годом расширяться, будет увеличиваться количество участников, количество номинаций. Главная наша задача — повысить уровень и качество обслуживания, популяризировать Крым, предоставить площадки, отметить всех тех, кто работает официально, платит налоги, трудоустраивает официально людей на работу», — подчеркнул Черняк.

Ожидается, что на торжественную церемонию приедут представители Ростуризма. А для победителей и гостей торжества приготовили особый подарок — праздничный банкет исключительно из крымской продукции.

«Крымские производители в качестве общего подарка организуют праздничный банкет, на котором не будет использовано ни одного привезенного продукта. Только та продукция, которая выращивается, либо производится в Крыму: эксклюзивные сыры, устрицы, вино. Наши повара кулинары, фермеры показывают этим, что Крым, даже если станет островом, не только сможет снабжать продуктами крымчан, но и организовывать мероприятия любого уровня с соответствующими банкетами», — заключил Черняк.

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