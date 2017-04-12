Кубанские летчики отработали учения на отлично

Такой учебный перелет устроили впервые в современной военной истории. Чтобы добраться до пункта назначения, военным пришлось не один раз наполнять баки топливом.

— Выполняли задачу впервые с тремя дозаправками в воздухе. По предварительному докладу, оценка боевого применения после длительного полета — пять, — говорит Виктор Севостьянов, командующий 4 армией ВВС и ПВО ЮВО.

Полет проходил на высоте от четырех до шести тысяч метров и при скорости в 600 километров в час.