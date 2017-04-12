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17:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанские летчики отработали учения на отлично

Кубанские летчики отличились в далекой от нас Бурятии. Преодолев путь в семь с лишним тысяч километров, они успешно уничтожили условного противника на незнакомых полигонах Западного и Восточного военных округов.

Такой учебный перелет устроили впервые в современной военной истории. Чтобы добраться до пункта назначения, военным пришлось не один раз наполнять баки топливом.

— Выполняли задачу впервые с тремя дозаправками в воздухе. По предварительному докладу, оценка боевого применения после длительного полета — пять, — говорит Виктор Севостьянов, командующий 4 армией ВВС и ПВО ЮВО.

Полет проходил на высоте от четырех до шести тысяч метров и при скорости в 600 километров в час.

Всего же в смешанных учениях авиационных и противовоздушных соединений принимают участие более 1000 военнослужащих и 350 единиц техники. Это самолеты СУ разных модификаций, вертолеты, зенитно-ракетные и зенитно-пушечные комплексы.

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