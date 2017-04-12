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16:38 (мск), источник: РИА Крым

Запашный рассказал, когда сможет выступить в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости (Крым). Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные намерены представить свое шоу в Крыму после введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

Об этом директор Большого Московского государственного цирка, заслуженный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», которая прошла в формате видеомоста Москва — Симферополь.

«Я поздравляю еще раз всех нас с возвращением (Крыма — ред.) домой. Сегодня мы ждем конца строительства моста, потому что 12 фургонов только технического оборудования надо как-то туда (в Крым — ред.) доставить. На самолете, на пароме неудобно, дорого и тяжело», — сказал Запашный.

Он добавил, что по завершении строительства моста «в кратчайшее время гастроли будут спланированы в Крыму в нескольких городах».

Кроме того, артист отметил, что сегодня шоу братьев Запашных представляет собой «большое полномасштабное представление, которое не имеет права ударить в грязь лицом перед ожиданиями зрителя». «И я видел всегда с братом ряд проблем технического характера, по которым мы не можем привезти полноценное цирковое шоу на территорию Крыма. Я имею в виду, в последние годы. При этом до событий на Украине (до госпереворота — ред.) я лично приезжал в Киев на переговоры для того, чтобы организовать целый тур по территории Украины, и на тот момент мы рассматривали Крым как приоритетную площадку», — отметил дрессировщик.

Артист также рассказал, что в прошлом году второй раз в жизни посетил Ялту, в которой родился, и потому считает своей исторической родиной.

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