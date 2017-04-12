Запашный рассказал, когда сможет выступить в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости (Крым). Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные намерены представить свое шоу в Крыму после введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости (Крым). Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные намерены представить свое шоу в Крыму после введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив.
Об этом директор Большого Московского государственного цирка, заслуженный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный заявил на
«Я поздравляю еще раз всех нас с возвращением (Крыма — ред.) домой. Сегодня мы ждем конца строительства моста, потому что 12 фургонов только технического оборудования надо
Он добавил, что по завершении строительства моста «в кратчайшее время гастроли будут спланированы в Крыму в нескольких городах».
Кроме того, артист отметил, что сегодня шоу братьев Запашных представляет собой «большое полномасштабное представление, которое не имеет права ударить в грязь лицом перед ожиданиями зрителя». «И я видел всегда с братом ряд проблем технического характера, по которым мы не можем привезти полноценное цирковое шоу на территорию Крыма. Я имею в виду, в последние годы. При этом до событий на Украине (до госпереворота — ред.) я лично приезжал в Киев на переговоры для того, чтобы организовать целый тур по территории Украины, и на тот момент мы рассматривали Крым как приоритетную площадку», — отметил дрессировщик.
Артист также рассказал, что в прошлом году второй раз в жизни посетил Ялту, в которой родился, и потому считает своей исторической родиной.