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16:48 (мск), источник: KaliningradToday

Антон Алиханов разглядел в школьниках Калининградской области будущих космонавтов и исследователей

В Калининграде 12 апреля, в День космонавтики, врио губернатора Антон Алиханов встретился с ветеранами космической отрасли и ребятами из Центра одаренных детей для возложения цветов к монументу «Покорителям ближней Вселенной».

Среди участников торжественного мероприятия была и сестра летчика-космонавта Юрия Романенко. Она напомнила, что калининградская земля богата космонавтами, и предложила в их честь установить памятные таблички на барельефах монумента. Антон Алиханов идею поддержал, а позже признался, что так близко к памятнику подошел впервые, и назвал его уникальным.

«Очень приятно, что с нами было много молодых ребят из Центра развития одаренных детей. Они поправили американских астронавтов относительно расчетов Fila, которая должна была садиться на комету Чурюмова — на две десятых коллеги ошиблись, поэтому прикомечивание не прошло успешно. Отрадно, что в калининградских школах и вузах растут новые поколения и космонавтов, и исследователей. Думаю, заветы наших крупнейших ученых об освоении человеком космоса будут реализованы в ближайшей перспективе. Я надеюсь это застать», — сказал Алиханов.

После возложения цветов самый молодой губернатор России отправился в лицей № 23, где учился дважды Герой Советского Союза Юрий Романенко. В 1984 году космонавт присутствовал на открытии школьного музея и передал в дар подлинные экспонаты, фотографии и документы из личного архива. Алиханов побывал на нескольких уроках в лицее — в каждом классе шло занятие, посвященное космосу. Ученики младших классов тоже не остались в стороне от празднования Дня космонавтики — в библиотеке они проходили игру-квест, а в холле демонстрировали свои поделки на космическую тему, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

В музее для Антона Алиханова провели экскурсию старшеклассники — они рассказали и о кёнигсбергской обсерватории, и о великих исследователях, и о первых полетах в космос. А еще в 23 лицее преподает физику Татьяна Яковлевна Михайлова, которая, будучи девятиклассницей, переписывалась с Юрием Гагариным.

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