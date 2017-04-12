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16:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанцы начали оформлять в собственность машино-места

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). За I квартал 2017 года Управление Росреестра по Республике Татарстан зарегистрировало право собственности на 270 машино-мест. Данная возможность появилась у граждан впервые в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года нового «Закона о регистрации недвижимости». Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Граждане, оформившие в собственность машино-место, в последующем смогут им распоряжаться по своему усмотрению: продавать, дарить, оставлять в наследство и так далее. Речь идет о машино-местах в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах, которые могут быть признаны самостоятельным объектом недвижимости, если они являются нежилыми, обособленными и изолированными от других помещениями.

Тем же, кто только планирует оформить право собственности на машино-место, специалисты Росреестра по РТ напоминают, что для этого необходимо пригласить кадастрового инженера, который опишет объект недвижимости и составит технический план, а затем подать заявление о постановке машино-места на кадастровый учет и регистрацию права собственности на него, приложив технический план и правоустанавливающие документы, например, договор участия в долевом строительстве и акт приема-передачи, а также уплатив госпошлину в размере 2 тыс. рублей (для физического лица).

Постановка на учет и оформление права собственности займут от 10 до 12 рабочих дней.

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