Татарстанцы начали оформлять в собственность машино-места

Граждане, оформившие в собственность машино-место, в последующем смогут им распоряжаться по своему усмотрению: продавать, дарить, оставлять в наследство и так далее. Речь идет о машино-местах в подземных автостоянках и многоэтажных паркингах, которые могут быть признаны самостоятельным объектом недвижимости, если они являются нежилыми, обособленными и изолированными от других помещениями.

Тем же, кто только планирует оформить право собственности на машино-место, специалисты Росреестра по РТ напоминают, что для этого необходимо пригласить кадастрового инженера, который опишет объект недвижимости и составит технический план, а затем подать заявление о постановке машино-места на кадастровый учет и регистрацию права собственности на него, приложив технический план и правоустанавливающие документы, например, договор участия в долевом строительстве и акт приема-передачи, а также уплатив госпошлину в размере 2 тыс. рублей (для физического лица).

Постановка на учет и оформление права собственности займут от 10 до 12 рабочих дней.