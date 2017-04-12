Татарстанцы начали оформлять в собственность машино-места
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). За I квартал 2017 года Управление Росреестра по Республике Татарстан зарегистрировало право собственности на 270
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). За I квартал 2017 года Управление Росреестра по Республике Татарстан зарегистрировало право собственности на 270
Граждане, оформившие в собственность
Тем же, кто только планирует оформить право собственности на
Постановка на учет и оформление права собственности займут от 10 до 12 рабочих дней.