В Воронеже судебные приставы ждут горожан на вокзалах и в торговых центрах

В среду, 12 апреля, в Воронежской области региональное управление ФССП начало проведение акции «Узнай о своих долгах». Её цель — рассказать воронежца о сервисе, работающем в электронном виде. Это банк данных исполнительных производств.

Запросив информацию, любой человек сможет в режиме реального времени оплатить свой долг. Причем используя разные платежные системы.

В Воронеже мобильные группы судебных приставов будут работать на Центральном автовокзале, в торговых центрах, например в «Солнечном рае», а также в местах массового скопления людей.

«Пройдут также совместные рейды с сотрудниками ГИБДД и представителями предприятий ЖКХ», — рассказали в управлении ФССП.

Как узнать о своих долгах? Надо лишь зайти на сайт УФССП и ввести ФИО для физлица или название компании, если речь об организации.