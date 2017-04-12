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16:41 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже судебные приставы ждут горожан на вокзалах и в торговых центрах

Наши земляки смогут узнать, имеются ли у них долги, а также оперативно их погасить.

В среду, 12 апреля, в Воронежской области региональное управление ФССП начало проведение акции «Узнай о своих долгах». Её цель — рассказать воронежца о сервисе, работающем в электронном виде. Это банк данных исполнительных производств.

Запросив информацию, любой человек сможет в режиме реального времени оплатить свой долг. Причем используя разные платежные системы.

В Воронеже мобильные группы судебных приставов будут работать на Центральном автовокзале, в торговых центрах, например в «Солнечном рае», а также в местах массового скопления людей.

«Пройдут также совместные рейды с сотрудниками ГИБДД и представителями предприятий ЖКХ», — рассказали в управлении ФССП.

Как узнать о своих долгах? Надо лишь зайти на сайт УФССП и ввести ФИО для физлица или название компании, если речь об организации.

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