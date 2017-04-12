Необычным флешмобом отметили в Иркутске День космонавтики

Несколько десятков горожан передали привет небу. В этот момент беспилотник сделал снимок собравшихся. Фотографии с таким поздравлением организаторы акции отправят космонавтам, которые родом из Прибайкалья — Александру Полищуку, Анатолию Иванишину, Дмитрию Кондратьеву и Борису Волынову. Флешмоб прошёл в сквере возле Глазковского моста. И не случайно именно там. Накануне топонимическая комиссия администрации Иркутска решила дать ему имя. Теперь это — Сквер космонавтов.

— Нет сомнения, что надо сделать всё для того, чтобы здесь, в этом сквере был какой-то памятный знак, посвященный четырём космонавтам, которые родом из Прибайкалья. И наверное, оставить место для будущих космонавтов, которые несомненно будут, а может, кто-то уже и родился, — говорит профессор ИГУ Сергей Язев.