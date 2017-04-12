На Кубани проводят мероприятия по борьбе с комарами и клещами

По словам борцов с кровососами, для остальных животных и людей такая обработка безвредна. Компании, которые предоставляют подобные услуги, жители вызывают самостоятельно.

— Обрабатываются территории. В основном деревья, трава, где как раз находится клещ. Три-четыре недели их не будет, — говорит Игорь Холодков, ведущий специалист Кубанской санитарно-эпидемиологической службы.

Что касается городских служб, сейчас они активно косят траву, чтобы у клещей не было комфортных условий. Позже приступят и к обработке территорий.

К примеру, в Краснодаре этим займутся в мае. Средства против комаров будут распылять в прибрежных зонах. Охватить планируют более 70 гектаров.