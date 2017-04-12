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17:01 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани проводят мероприятия по борьбе с комарами и клещами

На придомовых территориях, базах отдыха, приусадебных участках специалисты распыляют препараты: уничтожают насекомых и их личинок.

По словам борцов с кровососами, для остальных животных и людей такая обработка безвредна. Компании, которые предоставляют подобные услуги, жители вызывают самостоятельно.

— Обрабатываются территории. В основном деревья, трава, где как раз находится клещ. Три-четыре недели их не будет, — говорит Игорь Холодков, ведущий специалист Кубанской санитарно-эпидемиологической службы.

Что касается городских служб, сейчас они активно косят траву, чтобы у клещей не было комфортных условий. Позже приступят и к обработке территорий.

К примеру, в Краснодаре этим займутся в мае. Средства против комаров будут распылять в прибрежных зонах. Охватить планируют более 70 гектаров.

В Сочи с комарами борются оригинальным способом. Местный эколого-биологический центр разводит рыбу гамбузию, а потом раздает ее всем желающим. Эта рыба питается личинками комаров.

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