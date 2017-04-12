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17:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Аварийный коллектор в Советском районе Воронежа заменят по японской технологии

Износ трубопровода составил 100%.

Аварийный канализационный коллектор в промзоне Советского района Воронежа заменят по японской бестраншейной технологии, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в ООО «РВК-Воронеж» в среду, 12 апреля. Реконструкция трубопровода стартует летом 2017 года.

В работах по замене коллектора примут участие специалисты японской компании SekisuiChemicalCo., Ltd. Сотрудники «РВК-Воронеж» уже выполнили первый этап работ по замене участка коллектора — диагностику трубы с помощью телеинспекции.

Железобетонный коллектор диаметром 1000 мм проложили в 1970 году. Трубопровод транспортирует стоки микрорайона Малышево, а также части Ленинского и Советского районов на Правобережные очистные сооружения. К 2017 году износ коллектора составил 100%, отметили в «РВК-Воронеж».

Контекст

Замена коллектора является одним из пилотных проектов по внедрению передовых японских технологий в коммунальной сфере, строительству жилья и решению транспортных проблем крупных городов. Воронеж в качестве пилотной площадки выбрали участники российско-японской рабочей группы под председательством замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Проект согласовали в Москве в ноябре 2016 года.

В Воронежской области реализуются три японских проекта: по строительству «умного дома» (SmartWellness-дома), реновации коммунальных трубопроводов и установке «умных» светофоров. В апреле 2017 года вице-мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что японцы планируют реализовать в Воронеже еще один проект — строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Предполагающего развитие рельсового транспорта ТПУ появится у железнодорожного вокзала «Воронеж-1».

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