Аварийный коллектор в Советском районе Воронежа заменят по японской технологии

Аварийный канализационный коллектор в промзоне Советского района Воронежа заменят по японской бестраншейной технологии, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в ООО «РВК-Воронеж» в среду, 12 апреля. Реконструкция трубопровода стартует летом 2017 года.

В работах по замене коллектора примут участие специалисты японской компании SekisuiChemicalCo., Ltd. Сотрудники «РВК-Воронеж» уже выполнили первый этап работ по замене участка коллектора — диагностику трубы с помощью телеинспекции.

Железобетонный коллектор диаметром 1000 мм проложили в 1970 году. Трубопровод транспортирует стоки микрорайона Малышево, а также части Ленинского и Советского районов на Правобережные очистные сооружения. К 2017 году износ коллектора составил 100%, отметили в «РВК-Воронеж».

Контекст

Замена коллектора является одним из пилотных проектов по внедрению передовых японских технологий в коммунальной сфере, строительству жилья и решению транспортных проблем крупных городов. Воронеж в качестве пилотной площадки выбрали участники российско-японской рабочей группы под председательством замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Проект согласовали в Москве в ноябре 2016 года.