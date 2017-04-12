Нижегородские синоптики прогнозируют понижение температуры до ноля в ночь на Пасху
Нижегородские синоптики прогнозируют понижение температуры до ноля в ночь на 16 апреля 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр.
Нижегородские синоптики прогнозируют понижение температуры до ноля в ночь на 16 апреля 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр.
Согласно информации, 12 апреля будет преобладать облачная погода. При прохождении атмосферного фронта временами дожди. Максимальная температура воздуха днем при
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