Нижегородские синоптики прогнозируют понижение температуры до ноля в ночь на Пасху

Согласно информации, 12 апреля будет преобладать облачная погода. При прохождении атмосферного фронта временами дожди. Максимальная температура воздуха днем при юго-западном порывистом ветре составит около +10°. 13 апреля кратковременный дождь прогнозируется местами. Температурный фон не изменится: ночью +1…+4°, днем +10…+12°. 14 и 15 апреля неустойчивые погодные условия на территории Нижегородской области будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается значительная облачность.

С поворотом юго-западного ветра на северо-западное направление дневная температура воздуха понизится от +9…+12° 14 апреля до +4…+7° 15 апреля, в ночные часы возможны колебания от +5° до +2°, при прояснениях в ночь на воскресенье, 16 апреля, в тылу циклона столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.