Крымские студенты смогут учиться во Франции

Об этом сообщил ректор КФУ Сергей Донич.

Так, по его словам, французские гости побывали в Гуманитарно-педагогической академии КФУ в Ялте, где состоялось подписание с руководством ГПА соглашения о сотрудничестве, основными направлениями которого станет обмен студенческими группами и совместная реализация научных проектов.

«В рамках подписанного документа уже в сентябре этого года первая группа ялтинских студентов должна отправиться во Францию в одно из высших учебных заведений Ниццы или Парижа», — цитирует Донича пресс-служба КФУ.

В Ялте зарубежных гостей приветствовал директор ГПА Александр Глузман, который рассказал об истории учебного заведения и подчеркнул, что крымский курортный город во многом связан с Францией.

«Ялта и Ницца очень похожи, и являются городами-побратимами. В свое время ГПА тесно сотрудничала с Университетом в Ницце, успешно реализовывались совместные проекты, происходил обмен делегациями. К сожалению, из-за международной политической обстановки большая часть этой работы была заморожена, — отметил Глузман. — Несмотря на некоторую изоляцию, в которой сейчас оказался Крым, мы всегда рады гостям из-за рубежа, учитывая то, что одним из направлений обучения в академии является менеджмент и туристский бизнес».

В свою очередь гости из Франции поблагодарили руководство вуза за теплый прием.

«Несмотря на политическую ситуацию, мы с моим другом здесь, — сказал Роберт Просперини. — Образование и культура открывают перед нами новые горизонты. Мы здесь для того, чтобы заново начать сотрудничество между Крымом и Францией. Я уверен, что у сотрудничества между Гуманитарной педагогической академией в Ялте и высшими учебными заведениями Франции большие перспективы».

Стороны сошлись на том, что соглашение должно стать первым шагом на пути создания на Южном берегу Крыма Международного образовательного центра.