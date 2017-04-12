Крымские студенты смогут учиться во Франции

Об этом сообщил ректор КФУ Сергей Донич.
Так, по его словам, французские гости побывали в Гуманитарно-педагогической академии КФУ в Ялте, где состоялось подписание с руководством ГПА соглашения о сотрудничестве, основными направлениями которого станет обмен студенческими группами и совместная реализация научных проектов.
«В рамках подписанного документа уже в сентябре этого года первая группа ялтинских студентов должна отправиться во Францию в одно из высших учебных заведений Ниццы или Парижа», — цитирует Донича пресс-служба КФУ.
В Ялте зарубежных гостей приветствовал директор ГПА Александр Глузман, который рассказал об истории учебного заведения и подчеркнул, что крымский курортный город во многом связан с Францией.
«Ялта и Ницца очень похожи, и являются городами-побратимами. В свое время ГПА тесно сотрудничала с Университетом в Ницце, успешно реализовывались совместные проекты, происходил обмен делегациями. К сожалению, из-за международной политической обстановки большая часть этой работы была заморожена, — отметил Глузман. — Несмотря на некоторую изоляцию, в которой сейчас оказался Крым, мы всегда рады гостям из-за рубежа, учитывая то, что одним из направлений обучения в академии является менеджмент и туристский бизнес».
В свою очередь гости из Франции поблагодарили руководство вуза за теплый прием.
«Несмотря на политическую ситуацию, мы с моим другом здесь, — сказал Роберт Просперини. — Образование и культура открывают перед нами новые горизонты. Мы здесь для того, чтобы заново начать сотрудничество между Крымом и Францией. Я уверен, что у сотрудничества между Гуманитарной педагогической академией в Ялте и высшими учебными заведениями Франции большие перспективы».
Стороны сошлись на том, что соглашение должно стать первым шагом на пути создания на Южном берегу Крыма Международного образовательного центра.
«В ходе визита Роберт Просперини и Савай-Гранжан Кристиан Роже пообщались с руководством КФУ, ознакомились с деятельностью десятого федерального вуза России и воочию увидели в каких условиях обучаются студенты вуза. В Симферополе гости посетили с экскурсией Зоологический музей университета, Музей редкой книги, а также Ботанический сад им. Н. В. Багрова», — рассказали в пресс-службе КФУ.