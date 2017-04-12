Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Что иностранные СМИ пишут о встрече Тиллерсона с Путиным
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Следующее место, где Путин может «заварить кашу» - СМИ
«Иван Папанин» сможет стрелять "Калибрами" - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Максакова показала фото с кладбища в день рождения мужа - СМИ
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Уйгурская проблема Китая
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
17:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

МЧС: «В Ростовской области ожидаются заморозки»

Во второй половине ночи и утром 12 и 13 апреля местами по северной половине Ростовской области ожидаются заморозки до 1−3 градусов ниже нуля.

Об этом сообщает донское управление МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Добавим, от перепада температуры могут пострадать сельхозкультуры, а также цветущие и распустившиеся почки на деревьях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+21°
полупрозрачная облачность
765 мм рт. ст.
повышенное
60 %
повышенная
2 м/с
легкий ветер
 Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Телеведущая забыла про прямой эфир (видео)
Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Захарова заявила о регулярных атаках сайта МИДа с IP-адресов США
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Задержан подозреваемый в совершении взрыва перед матчем ЛЧ
Госдума поддержала перенос даты выборов президента
Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Никиты Белых
Грузия полностью откажется от газа из России
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Ведущая «Орла и решки» раскрыла всю правду о съемках шоу На встрече со зрителями Регина Тодоренко призналась, что золотой карты не существует
Недвижимость
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь