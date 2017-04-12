МЧС: «В Ростовской области ожидаются заморозки»
Во второй половине ночи и утром 12 и 13 апреля местами по северной половине Ростовской области ожидаются заморозки до 1−3 градусов ниже нуля.
Во второй половине ночи и утром 12 и 13 апреля местами по северной половине Ростовской области ожидаются заморозки до 1−3 градусов ниже нуля.
Об этом сообщает донское управление МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Добавим, от перепада температуры могут пострадать сельхозкультуры, а также цветущие и распустившиеся почки на деревьях.