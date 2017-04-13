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09:07 (мск), источник: 36on.ru

Облздрав прокомментировал историю с «дрифтующими реанимобилями» в Воронеже

Департамент здравоохранения прокомментировал скандальную историю с порчей газона на территории детской больницы в Воронеже. Новость об этом была распространена накануне в социальных сетях и СМИ.

Как мы писали ранее, 10 апреля один из воронежцев увидел следы от дрифта на газоне возле гаража детской областной больницы, расположенной на улице Ломоносова. Очевидец предположил, что гонки устроили водители детских реанимобилей. Таким образом они якобы решили расслабиться после трудного рабочего дня. В результате заезда газон оказался серьезно испорчен.

Историю с «дрифтующими реанимобилями» так прокомментировали в пресс-службе воронежского Облздрава:

— Газон, прилегающий к гаражу больницы, является технической площадкой и при необходимости может использоваться для размещения оборудования и транспортных средств. Следы на газоне не связаны с использованием санитарного транспорта и не имеют отношения к оказанию медицинской помощи. Речь идет о частных автомобилях, владельцам которых администрация учреждения сделала соответствующее замечание.

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