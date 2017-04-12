Паводковыми водами затоплены 4 моста и 2 участка автодорог Нижегородской области по состоянию на 12 апреля
Проведено развертывание аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Проведено развертывание аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Паводковыми водами затоплены 4 моста и 2 участка автодорог Нижегородской области по состоянию на 12 апреля.
По информации регионального ГУ МЧС России, в целях оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию проведено развертывание аэромобильной группировки (АМГ) ГУ МЧС России по Нижегородской области в составе: 60 человек личного состава и 25 единиц техники.
В различные муниципальные образования были направлены мобильные группы из состава АМГ. Одна из них действует в районе подтопленного моста через р. Алатырь близ д. Кочкурово Починковского района.
Сотрудниками было организовано взаимодействие с сотрудниками полиции, представителями органов местного самоуправления, медицинскими работниками, сотрудниками ближайшей пожарной части (д. Ужовка) энергетиками и работниками газовой службы.
На месте был развернут палаточный лагерь, в котором организована связь с ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области и вышестоящими органами управления. На месте дислокации лагеря дежурит личный состав с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации.
Как сообщалось ранее, лодочная переправа организована в связи с затоплением единственной дороги к посёлку Атазик в Уренском районе Нижегородской области.