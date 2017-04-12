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17:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Паводковыми водами затоплены 4 моста и 2 участка автодорог Нижегородской области по состоянию на 12 апреля

Проведено развертывание аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Паводковыми водами затоплены 4 моста и 2 участка автодорог Нижегородской области по состоянию на 12 апреля.

По информации регионального ГУ МЧС России, в целях оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию проведено развертывание аэромобильной группировки (АМГ) ГУ МЧС России по Нижегородской области в составе: 60 человек личного состава и 25 единиц техники.

В различные муниципальные образования были направлены мобильные группы из состава АМГ. Одна из них действует в районе подтопленного моста через р. Алатырь близ д. Кочкурово Починковского района.

Сотрудниками было организовано взаимодействие с сотрудниками полиции, представителями органов местного самоуправления, медицинскими работниками, сотрудниками ближайшей пожарной части (д. Ужовка) энергетиками и работниками газовой службы.

На месте был развернут палаточный лагерь, в котором организована связь с ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области и вышестоящими органами управления. На месте дислокации лагеря дежурит личный состав с основной и специальной техникой для ликвидации любой нештатной ситуации.

Как сообщалось ранее, лодочная переправа организована в связи с затоплением единственной дороги к посёлку Атазик в Уренском районе Нижегородской области.

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