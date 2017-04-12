В Нижегородской области оценят работу эвакуаторов и штрафстоянок
Нижегородские депутаты планируют внести поправки к закону об эвакуации автомобилей.
Нижегородские депутаты планируют внести поправки к закону об эвакуации автомобилей.
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области в рамках проекта «Народная инспекция» проведет мониторинг закона об эвакуации автомобилей, сообщили в
Жители Нижнего Новгорода и области на сайте могут подробно описать ситуации эвакуации своих автомобилей. По результатам анализа этих обращений депутаты планируют внести поправки к действующему закону.
Особое внимание уделят формированию единого информационного ресурса, на котором будет информация о ближайших эвакуаторах и штрафстоянках.
«Сегодня мы имеем значительное количество вопросов от наших граждан по этой теме, люди раздражены, это отчетливо понятно, — отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков. — Очевидно, что совершенствовать действующие нормы и правила эвакуации автомобилей на штрафстоянки просто необходимо».