В Нижегородской области оценят работу эвакуаторов и штрафстоянок

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области в рамках проекта «Народная инспекция» проведет мониторинг закона об эвакуации автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Жители Нижнего Новгорода и области на сайте могут подробно описать ситуации эвакуации своих автомобилей. По результатам анализа этих обращений депутаты планируют внести поправки к действующему закону.

Особое внимание уделят формированию единого информационного ресурса, на котором будет информация о ближайших эвакуаторах и штрафстоянках.

«Сегодня мы имеем значительное количество вопросов от наших граждан по этой теме, люди раздражены, это отчетливо понятно, — отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков. — Очевидно, что совершенствовать действующие нормы и правила эвакуации автомобилей на штрафстоянки просто необходимо».