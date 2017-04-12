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18:25 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области оценят работу эвакуаторов и штрафстоянок

Нижегородские депутаты планируют внести поправки к закону об эвакуации автомобилей.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области в рамках проекта «Народная инспекция» проведет мониторинг закона об эвакуации автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Жители Нижнего Новгорода и области на сайте могут подробно описать ситуации эвакуации своих автомобилей. По результатам анализа этих обращений депутаты планируют внести поправки к действующему закону.

Особое внимание уделят формированию единого информационного ресурса, на котором будет информация о ближайших эвакуаторах и штрафстоянках.

«Сегодня мы имеем значительное количество вопросов от наших граждан по этой теме, люди раздражены, это отчетливо понятно, — отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков. — Очевидно, что совершенствовать действующие нормы и правила эвакуации автомобилей на штрафстоянки просто необходимо».

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