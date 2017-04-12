Ученые впервые применили дроны для съемки вулканов

В ходе десятидневной экспедиции ученые провели несколько испытательных полетов около вулканов Фуэго и Пакайя (Гватемала). Установленные на летательных аппаратах легкие датчики измеряли температуру и влажность внутри вулканических туч. Кроме того, дроны вели съемку извержений в реальном времени.