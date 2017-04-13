В Нижегородской области отремонтируют 130 километров федеральных дорог
Свыше 130 километров федеральных дорог будет отремонтировано на территории Нижегородской области в этом году.
Свыше 130 километров федеральных дорог будет отремонтировано на территории Нижегородской области в этом году.
Планируются работы по приведению в нормативное состояние участков дорог и переправ на трассах «М-7 Волга» и «Р-158 Нижний Новгород — Саратов». На двух участках последней выполнят капитальный ремонт: сделают новое дорожное покрытие,
В районе деревни Бугры и поселка Нижегородец построят два путепровода с разворотными петлями. В итоге, 16-километровый участок трассы «Нижний — Саратов» станет четырехполосным.
На трассе «Волга» пройдет ремонт пяти проблемных участков в районе Ветчака, Воротынца, поселков Лесная Поляна, Лесные дворики. Из федерального бюджета на эти цели выделено чуть меньше пяти миллиардов рублей.