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09:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2017 пройдёт в Нижегородской области 7—9 июля

Планируется, что в 2017 году фестиваль расширит спектр музыкальных направлений.

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2017 пройдёт в Нижегородской области 7—9 июля.

Как сообщают организаторы, первые 5 тыс. билетов на фестиваль 2017 года были раскуплены за 48 часов.

Согласно информации, место проведения фестиваля остаётся неизменным — берег Волги под Нижним Новгородом.

Планируется, что в 2017 году фестиваль расширит спектр музыкальных направлений. Больше внимания будет уделено основному тренду последних лет — техно, также появятся «лайв-сцены» для электронной и неэлектронной музыки. Организаторы обещают, что гостей фестиваля будут ждать выступления более 100 лучших зарубежных и российских диджеев, расширенные зоны технологий и спорта, а также специальное пиротехническое шоу.

«Мы прислушались к мнению наших посетителей и решили существенно усилить техно-сцену», — сообщил генеральный директор фестиваля Виктор Шкипин.

На данный момент из лайна-апа техно-сцены объявлено 3 музыканта: Boris Brejcha, Miss Kittin & The Hacker, GUI Borratto.

Напомним, фестиваль Alfa Future People проводится в Нижегородской области с 2014 года. В 2016 году фестиваль посетили более 50 тыс. человек из 20 стран мира.

Ранее сообщалось, что три проводимых в Нижегородской области фестиваля, в том числе и Alfa Future People, вошли в топ-200 событий России.

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