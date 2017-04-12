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19:07 (мск), источник: Sputnik.by

Отопление начали снова включать в Гродно из-за холодов

По информации Гидромета, в ближайшие дни в Беларуси будет холодно — местами ночью даже ожидаются заморозки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Тепло в жилые дома в Гродно начали давать в связи с холодной погодой, сообщили Sputnik в среду в РУП «Гродноэнерго».

Отопление постепенно начали отключать в ряде регионов республики в начале апреля в связи с приходом теплой погоды: сначала подачу тепла прекратили в здания административного назначения, а затем — в жилом фонде.

«В Гродно в связи с существенным похолоданием принято решение о возобновлении отопления в жилом фонде», — сообщили на предприятии.

Как ранее рассказали Sputnik в ГПО «Белэнерго», подобные решения принимают местные исполнительные органы власти.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в Беларуси будет холодно — в пятницу 14 апреля местами снова ожидаются заморозки.

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