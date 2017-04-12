Новый вид креветок назвали в честь рок-группы Pink Floyd

Руководитель исследования из Музея национальной истории при Оксфордском университета Сэмми де Грейв (Sammy De Grave) рассказал, что был большим поклонником группы ещё будучи подростком, поэтому новый вид креветок и был назвал в честь неё. «Описание нового вида “щёлкающих” креветок стало отличной возможностью наконец-то выразить признание любимой группе», — говорит он.

Недавно обнаруженный вид обитает у Тихоокеанского побережья Панамы. «Щёлкающие» или «стреляющие» креветки при помощи быстрого щелчка создают кавитационный пузырь, взрыв которого приводит к появлению одного и самых громких звуков в океане — он достаточно силён, чтобы оглушить или даже убить мелкую рыбу.

Описание нового вида опубликовано в научном издании Zootaxa.