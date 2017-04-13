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03:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Живой тигр расхаживал по торговому центру в Хабаровске

Участники обсуждения делятся мнениями о цели снятого видеоролика.

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

Настоящий живой тигр, разгуливающий по торговому центру «Энерго Плаза», стал предметом бурного обсуждения в хабаровских группах социальных сетей. Участник обсуждения высказывают предположения, что полосатый гость в торговом центре — это ни что иное как реклама цирка шапито, находящегося на гастролях в краевом центре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на социальные сети.

Как следует из видео, усатый-полосатый хищник, не спеша и не проявляя даже малейшего беспокойства, прошелся по фойе торгового центра, причем рядом со стойкой администратора, и направился к лифтам, как будто собирался уехать на одном из них.

Стоит отметить, что человек, снимающий видео всего в нескольких метрах от хищника, спокойно и с юмором комментирует действия тигра, также не подавая никаких признаков боязни или волнения.

Как сообщают участники обсуждения, паники или беспокойства, равно как и полицейских машин, непосредственно возле торгового центра в это время тоже замечено не было, а администрация ТЦ от комментариев отказалась.

Остается только гадать, что означает это видео, мгновенно разлетевшееся по социальным сетям, — рекламу гастролирующего цирка шапито или самого торгового центра?

Напомним, появление диких зверей в торговых центрах не является для Хабаровска чем-то из ряда вон выходящим. Жителям краевого центра памятен случай, когда в торговый центр «Подсолнух» ворвался молодой медведь и устроил там настоящий переполох. К сожалению, из-за возникшей угрозы косолапого пришлось застрелить.

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